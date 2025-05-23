США озвучили неожиданную просьбу в адрес РФ в рамках переговоров с Украиной

Соединенные Штаты Америки (США) попросили Россию изменить состав делегации на возможных переговорах с представителями Украины в Ватикане. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с процессом, написало агентство Bloomberg.

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В материале заявляется, что американские официальные лица сигнализируют Москве, что «те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как помощник президента России Владимир Мединский». Напомним, именно он возглавлял переговорную группу РФ на прямой встрече с представителями Украины в Стамбуле.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник, написала, что новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Ватикане. По данным издания, встреча может пройти в июне.

Позже эту информацию подтвердил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о проведении российско-украинских переговоров в Ватикане не было.