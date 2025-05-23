Иранец установил мировой рекорд по числу удерживаемых на теле ложек

Иранец Абольфазл Сабер Мохтари установил мировой рекорд по числу удерживаемых на теле ложек — 96. Об этом сообщает UPI.

© Guinness World Records

В результате Мохтари попал в Книгу рекордов Гиннеса. Отмечается, что это уже не первый рекорд мужчины — в 2021 году он смог удержать на теле 85 ложек, а в 2023 году уже 88.

Как рассказала сам Мохтари, способность удерживать предметы на теле появилась у него еще в детстве. При этом мужчина утверждает, что он может удерживать на своем теле не только ложки.