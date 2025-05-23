Страны, которым Евросоюз и НАТО предлагают сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, поскольку они превратятся в очередной плацдарм для конфликта. Такое мнение у себя на странице X высказал журналист Томас Фази.

По его словам, после произошедшего на Украине «всем должно быть ясно, что, когда ЕС/НАТО требуют сделать выбор между ними и Россией, речь идет о превращении данной страны в плацдарм для конфликта»,

«Сербии этот выбор преподносят на блюдечке с голубой каемочкой», — написал Фази.

Ранее президент Сербии Александр Вучич принял участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, несмотря на предостережение главы евродипломатии Каи Каллас. Позже стало известно, что главы МИД стран ЕС на встрече в Варшаве обрушились с критикой в адрес сербского лидера за его визит в РФ.