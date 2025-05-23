Дуров сделал необычный подарок своей девушке за 32 миллиона рублей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подарил своей девушке Юлии Вавиловой роль в кино — такой подарок обошелся ему в 32 миллиона рублей.

Как рассказала девушка, это произошло во время благотворительного аукциона на ужине amfAR, который прошел в рамках Каннского кинофестиваля. Самым популярным лотом на мероприятии была роль в новом фильме Спайка Ли. Стоимость допуска к съемкам оценили в 400 тысяч долларов — около 32 миллионов рублей. При этом подарок Вавиловой вручил лично режиссер.

Павел Дуров впервые появился на публике вместе с возлюбленной

Отметим, что появление Дурова и Вавиловой на этом мероприятии стало первым их совместным выходом на публику.