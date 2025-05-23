УП: Портнов перед убийством встретился с «топ-чиновниками» на Украине

Убитый в Испании Андрей Портнов, который ранее был советником экс-президента Виктора Януковича, за несколько дней до расстрела под Мадридом был на Украине и «встречался с топ-чиновниками», ответственными за работу правоохранительных органов, утверждают источники «Украинской правды».

«Трое собеседников УП — в ближайшем окружении и правоохранительных органах сообщили, что Портнов находился на Украине 17-18 мая», — пишет газета.

Как утверждает блогер Анатолий Шарий, Портнов якобы встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком за несколько дней до убийства. По словам блогера, Портнов «якобы поставил Зеленскому определённые условия, возможно, связанные с компрометирующими материалами».

Днём 21 мая стало известно об убийстве 52-летнего Портнова. По данным испанской полиции, бывшего советника Януковича застрелили около американской школы в пригороде Мадрида. Портнов получил несколько ранений: выстрелы были сделаны в туловище и в голову.

RT вспомнил, чем известен Андрей Портнов.