В Чехии спрогнозировали потерю Украиной еще нескольких областей

Чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что под натиском российских сил Украина может потерять еще несколько областей. Об этом он высказался в интервью изданию Parlamentní listy.

По мнению эксперта, если сегодня Украина теряет четыре региона в случае продолжения наступления ВС РФ, то потом потеряет шесть или семь.

Украина, как считает Крейчи, лишится, вероятно, Харьковской и Одесской областей, поскольку остановить наступление российских войск ничто не сможет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса, как только завершится масштабный обмен пленными.