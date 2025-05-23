Евродепутат заявил о намерении посетить Россию

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что в ближайшее время планирует посетить Москву. Об этом он сообщил у себя на странице в X.

Картхайзер указал, что планирует приехать в Москву «по приглашению Госдумы».

«Я намерен обсудить с нашими российскими соседями двусторонние отношения, ситуацию на Украине, права человека и международную политику», — написал он.

Ранее Картхайзер заявил, что оплатит поездку в Москву из собственных средств, поскольку Европарламент блокирует все дипломатические усилия евродепутатов по организации встреч с представителями РФ. Он подчеркнул, что никакого финансирования из других источников у него не будет.