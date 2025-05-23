Генсека парламента Финляндии обвинили в госизмене

Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Согласно версии следователей, Пелттари может быть виновен в совершении должностных преступлений когда он занимал пост главы Полиции безопасности SUPO. Кроме того, дело Пелттари может касаться контактов генсека с информаторами из России.

«Отставной государственный служащий смог принять участие в контрразведывательной операции против России. Его подозревают в получении секретной информации, хотя он был гражданским лицом», — сообщает издание.

Предполагается, что против политика будут выдвинуты обвинения в разглашении секретной информации. В этом случае Пелттари будет грозить лишение свободы сроком до четырех лет. При этом, его дело расследуется по статье «разглашение государственной тайны, связанной с национальной безопасностью».