Вэнс заявил об отказе США от длительного внешнеполитического эксперимента

Соединённые Штаты отказываются от курса на вмешательство в дела других стран, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом он сказал перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (Мэриленд).

По его словам, наиболее важным элементом турне президента США Дональда Трампа по странам Ближнего Востока стал «отказ от подхода во внешней политике, которого придерживались несколько десятилетий».

«Мы проводили длительный внешнеполитический эксперимент, в рамках которого мы обменивали оборону и обеспечение наших союзников на госстроительство и вмешательство в дела других стран», — цитирует его ТАСС.

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