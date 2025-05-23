В войну Трампа и Гарвардского университета вмешался суд: решение президента США запретить обучение иностранным студентам заблокировано
Суд США заблокировал решение Трампа лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, пишет Reuters. Постановление суда стало серьезным ударом по администрации Трампа, которая неоднократно пыталась ограничить иммиграцию и ужесточить правила въезда в страну для иностранных граждан.
Иск против администрации Трампа был подан несколькими университетами, включая Гарвард, которые утверждали, что решение о лишении их права принимать иностранных студентов является дискриминационным и нарушает конституционные права студентов. Университеты также утверждали, что это решение нанесет серьезный ущерб их академической репутации и финансовому положению.
Суд согласился с аргументами университетов и постановил, что решение администрации Трампа является произвольным и необоснованным. Суд также отметил, что администрация не предоставила достаточных доказательств того, что иностранные студенты представляют угрозу для национальной безопасности или общественной безопасности.
Решение суда было встречено с удовлетворением университетским сообществом и правозащитными организациями. Они заявили, что это решение является важной победой для иностранных студентов и для принципа академической свободы. Администрация Трампа пока не объявила, будет ли она обжаловать решение суда.