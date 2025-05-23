В войну Трампа и Гарвардского университета вмешался суд

Суд США заблокировал решение Трампа лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, пишет Reuters. Постановление суда стало серьезным ударом по администрации Трампа, которая неоднократно пыталась ограничить иммиграцию и ужесточить правила въезда в страну для иностранных граждан.

Иск против администрации Трампа был подан несколькими университетами, включая Гарвард, которые утверждали, что решение о лишении их права принимать иностранных студентов является дискриминационным и нарушает конституционные права студентов. Университеты также утверждали, что это решение нанесет серьезный ущерб их академической репутации и финансовому положению.

Суд согласился с аргументами университетов и постановил, что решение администрации Трампа является произвольным и необоснованным. Суд также отметил, что администрация не предоставила достаточных доказательств того, что иностранные студенты представляют угрозу для национальной безопасности или общественной безопасности.

Решение суда было встречено с удовлетворением университетским сообществом и правозащитными организациями. Они заявили, что это решение является важной победой для иностранных студентов и для принципа академической свободы. Администрация Трампа пока не объявила, будет ли она обжаловать решение суда.