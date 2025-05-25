Раскрыто число погибших в Газе из-за атак Израиля

По меньшей мере 52 человек погибли за последние сутки в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.