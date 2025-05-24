Причиной конфликта на Украине стали провокации со стороны США и Евросоюза. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью польскому изданию Mysl Poska.

«Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к [президенту России Владимиру] Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт», — сказал профессор.

6 мая разведчик армии США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия обращалась к Западу с предложениями о сотрудничестве с целью взаимной выгоды, а США и Европа врали Москве о расширении НАТО. Экс-разведчик отметил, что это спровоцировало конфликт на Украине.

На Западе назвали виновного в затягивании конфликта на Украине

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. По его словам, Россия рассматривала вступление республики в альянс как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Путин назвал нужный для России результат в конфликте с Украиной.