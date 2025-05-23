Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что выход Киева из транзита российского газа через свою территорию осложнил положение стран региона.

Сийярто назвал причину энергетического кризиса в Европе
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По его словам, действия Украины стали одной из основных причин энергетического кризиса в Европе, передает ТАСС.

Сийярто отметил, что с первого января Украина полностью прекратила транзит российского газа в страны Центральной Европы, что особенно отразилось на энергетической стабильности региона.

Министр подчеркнул, что основные поставки теперь осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его продолжения на территории Болгарии и Сербии.

По его словам, Венгрия ежедневно получает более 20 млн кубометров газа через Сербию, что составляет примерно 7,5 млрд кубометров в год.

Сийярто выразил мнение, что без транзита через Сербию у Венгрии и других стран Центральной Европы возникли бы серьезные энергетические проблемы.

Он также заявил, что Украина подвела Центральную Европу в вопросах энергетической безопасности, в то время как Сербия действует ответственно и обеспечивает транспортировку необходимого объема газа.

В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».

Европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

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