ChatGPT предсказал Байдену срок жизни

Искусственный интеллект ChatGPT оценил шансы бывшего президента США Джо Байдена на продолжительность жизни, сообщает РИА Новости. ИИ дает экс-президенту срок жизни более пяти лет, несмотря на диагностированное онкологическое заболевание. Согласно данным, предоставленным нейросетью, вероятность такого исхода составляет около 40%.

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Чат-бот отметил, что прогнозы выживаемости при онкологии сильно варьируются и зависят от множества факторов, включая стадию заболевания и доступ к современным методам лечения. «Около 30-40% пациентов с подобным диагнозом живут дольше пяти лет», — уточнил ChatGPT. В то же время нейросеть подчеркнула, что точный прогноз для Байдена остается неопределенным, так как индивидуальные особенности течения болезни могут значительно влиять на результат.

Ранее экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что у Байдена, которому диагностировали агрессивную форму рака простаты, может остаться лишь 12–18 месяцев жизни.

Это заявление вызвало широкий резонанс, но ChatGPT предлагает более осторожный прогноз, основанный на статистических данных.