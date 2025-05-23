Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о поддержке госсекретарем США Марко Рубио введения новых антироссийских санкций вопреки позиции президента страны Дональда Трампа, а также ответил на вопрос о возможном расколе между политиками из-за данной ситуации.

Ранее журнал New Lines со ссылкой на источники сообщил, что Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако Трамп скептически относится к такому варианту.

Пока это лишь версия одного издания. Не более того. В реальности мы не знаем, есть ли в американской администрации давление по этому вопросу, или же его нет. Но если говорить о том, чья позиция здесь может перевесить, нужно отметить, что с точки зрения иерархии Рубио находится под президентом США и исполняет инициируемые главой государства решения. Так что в этой «схватке» Трамп выигрывает и с точки зрения авторитета, и сточки логики. Ведь накладывать санкции на Россию, когда ты хочешь нормализовать с ней отношения, было бы нелогично. А урегулирование украинского вопроса – это не единственный трек в российско-американских отношениях. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

В настоящее время уровень влияния Рубио на Трампа невысок, подчеркнул эксперт.

«Авторитет Трампа куда выше, чем у Рубио. При этом если бы Рубио был достаточно влиятельным, то поведение Трампа изменилось бы. Заметьте, когда Марко пришел в администрацию президента США, он перестал быть тем «радикальным ястребом», которым был ранее. Он стал прагматиком, реалистом, он начал взвешивать свои заявления. Поэтому полагать, что всем в администрации всем заправляет Рубио, было бы странно», - сказал он.

Блохин напомнил, что в ходе своего первого президентского срока Трамп активно прибегал к кадровым перестановкам в своей администрации.

«Тогда была кадровая чехарда, Трамп менял людей, как перчатки. Только советников по безопасности у него было трое. Но сейчас мы ничего не знаем о скандалах в его команде», - отметил специалист, усомнившись в том, что из-за вопроса о ведении новых антироссийских санкций между Трампом и Рубио может произойти раскол.

Ранее эксперт рассказал о последствия возможного выхода США из диалога по Украине.