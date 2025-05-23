Пока вы не уснули: заявление Лаврова о Зеленском и новый запрет Грузии в отношении россиян

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Лавров сделал заявление о легитимности Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при заключении любых соглашений по украинскому урегулированию. Об этом он сказал, выступая на конференции «Исторические южнорусские земли».

«Вопрос легитимности Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию», — заявил Лавров.

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Грузия ввела новый запрет в отношении россиян

© Александр Река/ТАСС

Агентство обслуживания МВД Грузии подтвердило, что в республике начал действовать запрет для граждан Белоруссии и России на вывоз автомобилей в третьи страны.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что с 15 мая Грузия ввела для граждан России и Белоруссии полный запрет на вывоз из страны легковых автомобилей и спецтехники.

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Мерц обратился к Си Цзиньпину с просьбой по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, призвал председателя КНР Си Цзиньпина поддержать усилия по установлению прекращения огня на Украине.

«Мерц созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином…, - сказал Корнелиус. - Канцлер ФРГ рассказал о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня на Украине».

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В России отреагировали на желание США избежать участия Мединского в переговорах по Украине

В Совфеде заявили, что участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине является выбором Российской Федерации и обсуждению с другими странами не подлежит. Свое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказали сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее американские чиновники выступили против участия помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В США указали, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Раскрыта главная цель атаки более тысячи дронов ВСУ на Россию

Генерал-майор авиации Герой РФ Сергей Липовой раскрыл главную цель атаки 1177 дронов ВСУ на Россию. По его мнению, Украина пытается массированными атаками дронов расшатать обстановку в России и подорвать авторитет власти. Об этом пишет NEWS.ru.

Этот вид вооружения Киев применяет исключительно в террористических целях, бьет по гражданским объектам и мирным людям, отметил генерал.

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Российская сеть гипермаркетов столкнулась с угрозой банкротства

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала заявление о банкротстве сети гипермаркетов «Блюмарт». Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщает «Коммерсантъ».

Сеть магазинов, специализирующаяся на продажах сантехники и плитки, столкнулась с угрозой банкротства из-за задолженности по налогам. По состоянию на февраль 2025 года она составила 36,9 миллиона рублей. Выручка ритейлера по итогам 2024 года снизилась на 13,7 процента в годовом выражении, а чистый убыток вырос в восемь раз и составил 390 миллионов рублей.

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Раскрыты версии нападения на главу крупнейшего российского оборонного предприятия

Раскрыты возможные версии нападения на руководителя крупнейшего российского оборонного предприятия Андрея Кондратьева. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, причиной нападения на главу НПО «Курганприбор» мог стать конфликт на работе или с соседями. Нападавший пока не задержан.

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Мизулина отреагировала на изъятие иконы у школьницы на ЕГЭ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает неоправданным запрещать школьникам брать с собой на ЕГЭ иконы.

Такое мнение она выразила, комментируя инцидент в Екатеринбурге, где ученицу попросили оставить маленькую икону перед входом в кабинет.

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Киркорова экстренно госпитализировали в Москве

© ТАСС

Певец Филипп Киркоров госпитализирован в Москве. Он пребывает в отделении экстренной хирургии частной клиники, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у артиста начались осложнения после того, как он получил ожоги на концерте в Санкт-Петербурге.

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Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал

Балерина Анастасия Волочкова приехала в Большой театр на церемонию прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем, который ушел из жизни в возрасте 98 лет. Балерина не смогла сдержать эмоций и устроила скандал.

Последний раз в Большом Волочкова была в 2003 году. После конфликта и увольнения она больше не переступала порог театра. Как сообщает StarHit, Анастасия вышла из автомобиля с большим букетом белых лилий. Она была одета в длинное черное платье без рукавов.

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