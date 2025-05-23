Иран пригрозил устроить США "новый Вьетнам и Афганистан"

Соединенные Штаты могут получить "новый Вьетнам и Афганистан", если не прекратят свои "безобразия" на Ближнем Востоке. Такое заявление в пятницу, 23 мая, сделал Генштаб Вооруженных сил Ирана.

В Тегеране выразили недовольство вмешательством Вашингтона в суверенные дела ближневосточных государств с целью "разграбить миллиарды долларов огромного капитала этих стран".

Генштаб иранской армии заверил назвал "иранофобию" давним проектом Соединенных Штатов и предупредил, что не оставит без реакции угрозы или "ошибочные действия" американских властей, сообщает IRNA.

Очередное обострение отношений Тегерана с Вашингтоном началось в марте, когда президент Дональд Трамп предложил верховному лидеру Ирана заключить сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва всячески поддерживает договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран, и предлагает посодействовать переговорам Тегерана с Вашингтоном.