Западная помощь не привела к перелому ситуации, и нельзя отрицать, что Россия постепенно побеждает на Украине. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, пишут «Известия».

По ее словам, украинский кризис «пожирает огромные суммы денег западных налогоплательщиков», идея «поставить российскую экономику на колени с помощью санкций безнадежно провалилась», а основные экономические потери несет Европа.

«Из рациональных соображений Дональд Трамп поставил перед собой четкую цель — закончить боевые действия на Украине до того, как Запад проиграет», - отметила Сара Вагенкнехт.

При этом, по ее мнению, нынешняя политика властей Германии направлена на искусственное затягивание конфликта, а «самым большим бременем для мирных переговоров» стало то, что «европейцы уже представляли себя в глазах России обманщиками».

Ранее Киев предложил странам Европы напрямую выделять часть своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

Мерц обратился к Си Цзиньпину с просьбой по Украине

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что альянс должен наращивать оборонные расходы для подготовки к противостоянию с Россией, Китаем и их союзниками.