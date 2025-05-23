В офисе Зеленского призвали готовить детей к войне с Россией

Дети на Украине должны быть готовы к войне с Российской Федерацией, потому что конфронтация между Москвой и Киевом будет длиться столетиями. Готовить школьников к конфликту призвала заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, фрагмент ее интервью публикует в своем телеграм-канале издание «Страна.ua».

«Если Россия будет знать, что будет стрелять каждый дом и под ними будет гореть земля, тогда они не будут наступать. Вот наша стратегия, мы ее закладываем со школы. Наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война», — поделилась своей точкой зрения чиновник.

По ее мнению, российско-украинский конфликт не закончится даже в случае перемирия, а общество должно приготовиться к войне, которая продлится еще несколько столетий.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы между Российской Федерацией и Украиной. Глава российского государства подчеркнул, что ВС РФ уже приступили к исполнению приказа.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Российской Федерацией и Украиной, продлившиеся практически два часа.

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о планах масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" с украинской стороной. По его информации, Москва и Киев договорились представить свое видение того, как в будущем можно прекратить боевые действия.

Украина в ходе переговоров запросила встречу глав Российской Федерации и Украины, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил, что российская сторона готова продолжать диалог с бывшей советской республикой.