Евросоюз призвали принять новые меры против российских СМИ

Австрийское подразделение организации «Репортеры без границ» призвало ЕС ужесточить меры в отношении некоторых медиа из России, Китая и других стран. Об этом сообщается на сайте организации.

Как подчеркивается в заявлении организации, на фоне геополитических потрясений ЕС объявил своим приоритетом наращивание военной мощи. Тем временем противники Евросоюза «вкладывают средства в другое поле битвы».

«Манипулирование фактами, государственная пропаганда в СМИ, кампании по дезинформации в социальных сетях - все средства хороши, чтобы подорвать демократические общества изнутри. Реакция ЕС на это выглядит слишком робкой», - считают представители организации.

Они отметили, что пока Европа закупает танки и ракеты на сотни миллиардов евро, Китай и Россия заняты созданием «полков цифровых троллей» и вербовкой «фейковых журналистов».

В организации подчеркнули, что санкции, вводившиеся против Russia Today, Sputnik и других российских медиа, оказались неэффективными. Контент этих СМИ остается «в значительной степени доступным» для европейских интернет-пользователей.

Организация обратила внимание на план Еврокомиссии создать «щит европейской демократии» для борьбы с иностранным вмешательством и дезинформацией. «Репортеры без границ» призвали «не отвечать на пропаганду еще большей пропагандой».

В организации отметили, что Европа может построить «собственную автономию в сфере информации», обязав основные цифровые платформы выделять «надежные источники информации».

Также в организации призвали применять к «авторитарным государствам» принцип взаимности: страна, которая не допускает распространение европейских СМИ среди своего населения, также не должна иметь права распространять свои собственные СМИ в ЕС.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что обвинения в пропаганде в адрес RT выдвигают «главные пропагандисты» - крупные западные СМИ, включая BBC News и CNN. Она отмечала, что президент США Дональд Трамп тоже называет эти СМИ пропагандистскими.