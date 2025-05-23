Украинцев настраивают на затяжной конфликт с Россией

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала всех украинцев осознать, что конфликт с Россией - это «надолго». Об этом она заявила в комментарии одному из украинских каналов.

По словам Верещук, вне зависимости от того, удастся ли сторонам договориться о прекращении огня, в Киеве будут воспринимать Россию как «врага» еще десятилетия или даже столетия.

«Мы должны перенастроить свое сознание и общественное сознание, чтобы [быть готовыми - прим.ред.] дать отпор каждую минуту», - подчеркнула украинская чиновница, добавив, что детей также необходимо готовить к этому.

Ранее экс-глава ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991-го или 2022 года. Выступая на форуме, посвященном украинскому оружию, он заявил, что у России достаточно ресурсов, сил и средств для наступательных действий.

Он выразил надежду, что никто из украинцев «уже не надеется на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье».