Украина, потерявшая безусловную поддержку США, призывает Евросоюз ввести новые жесткие санкции против России, но «ее надежды, скорее всего, будут разбиты», пишет британский портал UnHerd. По версии издания, украинская стратегия выгодна для президента РФ Владимира Путина и вредит отношениям ЕС с США.

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Украина представит свои предложения по санкциям на следующей неделе. По данным UnHerd, Киев призовет ЕС к агрессивным действиям, включая введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти. Речь идет об Индии и Китае, но Европа вряд ли решится вводить против них серьезные меры из страха испортить дипломатические и экономические отношения с этими сверхдержавами.

Кроме того, Испания, Нидерланды и Бельгия сейчас импортируют больше сжиженного природного газа (СПГ), чем год назад. На третий год конфликта ЕС потратил на закупку российского топлива больше, чем на финансовую помощь Украине, подчеркивается в статье UnHerd.

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Автор издания добавила, что любые меры, принятые без участия США, окажутся «беззубыми». Вторичные санкции против Индии или Китая потребовали бы вмешательства американцев.

«Понятно <…>, что украинцы будут более интенсивно работать с имеющимися у них союзниками. Однако эта стратегия выгодна Владимиру Путину больше, чем Киеву, так как она создает двухколейный процесс, расширяющий пропасть между США и Европой и ослабляющий единство НАТО», - заключила автор статьи.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что по итогам разговора с Путиным Трамп не захотел усиливать санкции, хотя и заявил европейским лидерам о неготовности России прекратить конфликт. Вместо этого он сказал, что хочет быстро продолжить переговоры на «более низком уровне» между РФ и Украиной в Ватикане.

Публично Трамп заявил, что тон и дух его разговора с Путиным были «превосходными». Также президент США указал, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.