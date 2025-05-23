Мерц обратился к Си Цзиньпину с просьбой по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, призвал председателя КНР Си Цзиньпина поддержать усилия по установлению прекращения огня на Украине.

«Мерц созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином…, - сказал Корнелиус. - Канцлер ФРГ рассказал о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня на Украине».

Лавров указал на "очень интересный момент" в высказываниях Мерца

Мерц, как подчеркивается, призвал поддержать эти усилия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что поступающие из Европы призывы о необходимости прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать этот период для перевооружения ВСУ.