В Киргизии депутаты поссорились из-за закона о госязыке

Депутаты парламента Киргизии вступили в полемику из-за нового законопроекта о государственном языке: некоторые из них назвали инициативу «лжепатриотизмом» и предупредили о риске протестов. Об этом сообщает портал 24.kg.

Ранее парламент Киргизии в первом чтении одобрил пакет законопроектов, касающихся применения государственного языка. Если законы будут приняты окончательно, депутатами парламента, руководителями органов исполнительной власти, судьями, прокурорами и следователями смогут быть только граждане, владеющие киргизским языком на необходимом уровне.

Кроме того, законопроекты предлагают установить общий объем теле- и радиовещания на госязыке на уровне не менее 60 процентов. Все географические названия предлагается указывать исключительно на государственном языке и оформлять их «согласно правилам транслитерации». Кроме того, авторы инициативы хотят, чтобы в школах проводились экзамены по государственному языку при переводе из одного класса в другой. За нарушение этих правил предлагается наказывать штрафами.

Сторонники инициативы заявили, что ее цель - создать «потребность» в киргизском языке. Депутат Надира Нарматова отметила, что, хотя Киргизия и многонациональная страна, «язык народа, который образует государственность, должен быть основным».

По данным 24.kg, депутат Бактыбек Сыдыков призвал поддерживающих эти инициативы коллег «не быть лжепатриотами». Он указал, что многие дети в стране говорят только на русском.

«Давайте системно подходить. Говорить, что дети не перейдут в следующий класс, если не знают языка - бред», - подчеркнул Сыдыков.

Депутат Балбак Тулобаев назвал законопроекты саботажем и потребовал наказать их авторов. По его мнению, инициатива ударит по межнациональному доверию и может спровоцировать протесты.