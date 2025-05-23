Обзор иноСМИ: «пряник Трампа для России» и попытки «похоронить» «Северный поток»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«У Трампа нет кнута для Путина - только пряник»

Эксперты, опрошенные словацким изданием Pravda, заявили, что президент США Дональд Трамп до сих пор не сумел добиться значимых результатов в рамках украинского урегулирования. Британский политолог Томас Скотто заявил, что у администрации Трампа нет четкой стратегии. По его словам, США колеблются между «изображением России в качестве жертвы» и выражением поддержки безопасности Украины - «но на словах, а не на деле». Скотто считает, что Вашингтон не в состоянии оказать реальное давление на Москву. Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, но Вашингтон упустил возможность оказать давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров, подчеркнул эксперт.

Эксперт по международным отношениям Кеннет МакДонах добавил, что подход Трампа к украинскому кризису можно лучше всего охарактеризовать как «предложение России пряника, но не кнута». Правительство Трампа согласилось с целями Москвы в начале переговоров относительно членства Киева в НАТО, новых российских территорий и «фактической демилитаризации того, что осталось от Украины». С тех пор, несмотря на отказ Москвы поддержать безусловное прекращение огня, Белый дом «в лучшем случае мягко упрекал Кремль», заключил эксперт.

Фон дер Ляйен хочет «похоронить» «Северный поток»

Брюссель настроен серьезно - Еврокомиссия (ЕК) работает над 18-м пакетом санкций против России, который включает не только новые меры против российских банков, нефтяных танкеров и импорта энергоносителей, но и содержит «особенно символичный пункт», предполагающий, что трубопроводы «Северный поток» будут «окончательно похоронены», пишет австрийское издание EXXpress. Как отмечает газета, если эти санкции будут приняты, ремонт и повторная эксплуатация газопровода в будущем будут запрещены законом. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Тиране 16 мая, разрабатываемый пакет мер призван послать четкий сигнал - «российскому газу больше нет места в энергетическом будущем Европы».

EXXpress называет это «политическим сигналом»: даже если «Северный поток» можно восстановить технически, с политической точки зрения возврата быть не должно. Газета подчеркивает, что немецкая промышленность уже давно ощущает на себе последствия такого подхода: потеря поставок дешевого газа по «Северному потоку» привела к значительному росту цен на энергоносители. Особенно пострадали энергоемкие отрасли промышленности, такие как химическая и сталелитейная. Издержки производства растут, а международная конкурентоспособность снижается. Многие компании больше не инвестируют в Германию и переносят производственные площадки за границу. В Германии по-прежнему звучат призывы к возобновлению работы «Северного потока» - не в последнюю очередь из-за экономической ситуации. Ущерб от прекращения поставок российского газа может оказаться необратимым для немецкой экономики, заключило издание.

Американские власти запланировали создать совместную криптовалюту

Несколько крупнейших банков США рассматривают возможность выпуска совместного стейблкоина - криптовалюты, курс которой привязан к стоимости доллара, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, в обсуждениях участвуют компании, совладельцами которых являются JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и другие крупные коммерческие банки.

WSJ подчеркивает, что обсуждения возможного банковского консорциума находятся на ранних, концептуальных стадиях. Появление совместного стейблкоина может стать ответом американских банков на растущую конкуренцию со стороны индустрии криптовалют. Стейблкойн позволил бы банкам ускорить финансовые операции, включая международные переводы, на которые сейчас уходит несколько дней. Стейблкоины обычно используются криптотрейдерами для перемещения средств между токенами (криптовалютными активами). WSJ напомнила, что Дональд Трамп ранее пообещал стать «криптопрезидентом» и популяризировать использование цифровых валют в США. Он подчеркивал, что криптовалюты могут улучшить американскую банковскую систему и усилить доминирование доллара.

В Германии призвали рассмотреть «территориальные изменения» Украины

Политолог, профессор международных отношений Йоханнес Варвик выступил за рассмотрение «территориальных изменений» в ходе украинского урегулирования, чтобы конфликт удалось завершить, сообщает Berliner Zeitung. Он отметил, что США уже идут по этому пути, а вот для Европы это пока немыслимо.

Варвик предупредил о риске эскалации и призвал Европу поддержать дипломатические усилия, инициированные Белым домом. Он объяснил, что конфликт, возможно, стал «неразрешимым», но американский подход оказался «хорошей попыткой». По мнению политолога, у многих европейских политиков отсутствует «стратегическое мышление». Также он назвал безнадежными попытки Украины добиться прекращения огня на своих условиях и заявил, что всем сторонам необходимо «поговорить о балансе интересов». Варвик указал, что впервые за три года президент США Дональд Трамп принял во внимание интересы России.

«Австралии необходимо изучать Россию»

Предполагаемый интерес России к размещению дальнемагистральных самолетов на индонезийской авиабазе недалеко от берегов Австралии застал многих австралийских политиков врасплох, пишет The Conversation. Издание подчеркнуло, что оборонные и политические связи России с Юго-Восточной Азией углубляются в течение последнего десятилетия. Все это в значительной степени прошло незамеченным для Австралии. И это подчеркивает существенную проблему: у Канберры есть своего рода дефицит знаний, когда дело касается России. По словам автора статьи, это отчасти связано с тем, что австралийские знания о России были «выхолощены» после окончания холодной войны.

The Conversation подчеркивает, что «силовые игры» России расширяются в глобальном масштабе. Это ядерное государство (ядерных боеголовок у нее больше, чем у любой другой страны) и постоянный член Совета Безопасности ООН. РФ активно участвует в других важных для Австралии форумах, таких как G20 и АТЭС, также ее позиция важна в таких вопросах, как контроль над вооружениями и изменение климата. Автор статьи подчеркнул, что с учетом всех этих фактов и на фоне украинского кризиса Австралии необходимо повысить свой скромный уровень знаний о России и языковые навыки. В Австралии когда-то были сильные кафедры русского языка в нескольких университетах. Сегодня количество университетских кафедр, преподающих русский язык, историю или политику, сократилось, и только Мельбурнский университет предлагает специальность по русскому языку и литературе.