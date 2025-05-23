Советник директора Российского института стратегических исследований, политолог Дмитрий Буневич в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе.

Слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в Европейском союзе Совет ЕС проведет 27 мая. Об этом сообщается в опубликованной на сайте организации повестке дня. Отмечается, что «министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры, предусмотренной статьей 7 и инициированной Европарламентом». Соответствующая статья договора о Евросоюзе предусматривает процедуру приостановки действия отдельных прав каждого из государств-членов, которое признано нарушителем, включая право голоса представителя страны в Совете ЕС. Статья 7 может применяться «за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права». При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено.

Эксперт напомнил, что попытки лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе начались еще в 2018 году.

Очередная попытка лишить Венгрию права голоса связана, прежде всего, с той особой линией, которую [премьер-министр страны Виктор] Орбан традиционно занимает по вопросу введения санкций в отношении России и по поводу участия Европейского союза в поддержке киевского режима. Диссонанс между линией Орбана и линией Брюсселя нарастает. Ранее звучали высказывания, в том числе со стороны европейских политиков, о том, как можно выйти из сложившейся ситуации. В частности, чехи предлагали попытаться перевести санкции на национальный уровень, а не на уровень всего Европейского союза с тем, чтобы обойти вето Венгрии. Звучали и более жесткие заявления, в частности, о лишения Венгрии права голоса. Но это очень сложный вопрос. Тут нужно будет собрать большое число голосов сторонников принятия данной меры. А сделать это Брюсселю будет непросто, поскольку во многих европейских странах сейчас сильны евроскептические настроения. К примеру, те же поляки могут иметь ввиду, что раз сегодня так поступили с Венгрией, то завтра при других обстоятельствах так могут поступить с Польшей. Ведь на определенном этапе против этой страны также велось разбирательство по 7-й статье [Договора о ЕС]. Дмитрий Буневич Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований

Намеченное на 27 мая слушание политолог назвал элементом давления Брюсселя на Орбана.

«Состоится очередное обсуждение, прозвучат очередные угрозы. Но сейчас это, скорее, повод для продолжения торга с Венгрией, а не для принятия немедленного решения», - сказал специалист.

Говоря о возможной реакции Венгрии на слушание, Буневич отметил, что Будапешт в настоящее время пользуется поддержкой своих союзников и единомышленников из числа евроскептиков.

«Орбан – это один из наиболее ярких правых политиков Европы, у которого есть серьезные контакты с Белым домом, с [президентом США] Дональдом Трампом. Поэтому, полагаю, в дальнейшем он будет пытаться действовать не только с точки зрения провенгерских возможностей, но и с точки зрения своего личного потенциала. Ведь Орбан весьма авторитетен в правой евроскептической среде – не только в Европе, но и в Соединенных Штатах», - отметил собеседник.

Ранее Виктор Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против его страны, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории.