Генконсульство РФ в Хургаде опровергло данные о массовом отравлении россиян

Генконсульство РФ в Хургаде не получало жалоб от российских туристов в связи с отправлениями. Как сообщили корреспонденту ТАСС в дипмиссии, по информации основных туроператоров, массового отравления россиян в городе не зафиксировано.

"Жалоб от российских туристов в генеральное консульство не поступало. По информации основных туроператоров, массового отравления не зафиксировано", - сообщили в генконсульстве.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Хургаде якобы зафиксировано массовое отравление россиян арбузами. Согласно этим утверждениям, несколько десятков россиян обратились в больницы Египта с одинаковыми симптомами.