Дания повысит пенсионный возраст

Мария Иванова

Датский парламент утвердил повышение пенсионного возраста в стране до 70 лет к 2040 году. Законопроект был принят 22 мая 81-м голосом «за» и 21-м «против» после дебатов, длившихся почти два часа, сообщает Berligske.

Европейская страна повысит пенсионный возраст
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Как отмечает издание, всем жителям Дании, которые родились после 31 декабря 1970 года, придется выходить на пенсию на год позже. Сейчас пенсионный возраст в Дании составляет 67 лет, но он постоянно повышается. В 2030 году этот показатель достигнет 68 лет, а в 2035-м составит 69 лет.

Продолжающееся повышение пенсионного возраста в стране - следствие подхода, принятого в 2006 году. Тогда было решено, что пенсионный возраст должен повышаться в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни населения.

Первоначально планировалось, что пенсионный возраст будет увеличиваться на один год каждые пять лет. Однако в августе 2024-го премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что социал-демократы пересмотрят этот принцип, когда пенсионный возраст достигнет 70 лет. Она подчеркивала, что власти «больше не верят» в автоматический способ повышения пенсионного возраста.

Фредериксен не отрицает, что в будущем пенсионный возраст может превысить 70 лет, однако подчеркивает, что темпы повышения должны отличаться от тех, которые применялись до сих пор.

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