Европейская страна повысит пенсионный возраст

Датский парламент утвердил повышение пенсионного возраста в стране до 70 лет к 2040 году. Законопроект был принят 22 мая 81-м голосом «за» и 21-м «против» после дебатов, длившихся почти два часа, сообщает Berligske.

Как отмечает издание, всем жителям Дании, которые родились после 31 декабря 1970 года, придется выходить на пенсию на год позже. Сейчас пенсионный возраст в Дании составляет 67 лет, но он постоянно повышается. В 2030 году этот показатель достигнет 68 лет, а в 2035-м составит 69 лет.

Продолжающееся повышение пенсионного возраста в стране - следствие подхода, принятого в 2006 году. Тогда было решено, что пенсионный возраст должен повышаться в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни населения.

Первоначально планировалось, что пенсионный возраст будет увеличиваться на один год каждые пять лет. Однако в августе 2024-го премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что социал-демократы пересмотрят этот принцип, когда пенсионный возраст достигнет 70 лет. Она подчеркивала, что власти «больше не верят» в автоматический способ повышения пенсионного возраста.

Фредериксен не отрицает, что в будущем пенсионный возраст может превысить 70 лет, однако подчеркивает, что темпы повышения должны отличаться от тех, которые применялись до сих пор.