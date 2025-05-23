Мешают развитию: Иран высказался о расширении санкций США

В преддверии пятого раунда непрямых переговоров между США и Ираном американские власти объявили о новых санкциях, направленных против строительной отрасли Ирана. Это вызвало у Тегерана сомнения в искренности намерений Вашингтона следовать дипломатическому пути, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети X.

Багаи подчеркнул, что продолжающиеся раунды санкций со стороны США только укрепляют глубокую веру иранского народа в то, что «американские директивные органы намерены приложить все усилия, чтобы помешать развитию и прогрессу Ирана».

«Они еще больше ставят под сомнение серьезность американцев и их готовность к дипломатии», - написал официальный представитель МИД.

Он также подчеркнул, что рассматривает ограничительные меры как действия, которые можно приравнять к преступлениям против человечности. Пятый раунд переговоров по вопросу об иранской ядерной программе состоится 23 мая в Риме.