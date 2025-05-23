Трамп рассказал об обмене пленными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной в ближайшее время состоится крупный обмен пленными. Свой комментарий он разместил в соцсети Truth Social.

«Между Россией и Украиной только что завершились [переговоры о] крупном обмене пленными. Он состоится в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с успешными переговорами. Возможно, это приведет к чему-то большему?» — написал он.

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Договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000» была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая.