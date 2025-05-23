ЕС хочет изолировать Додика и ввести против него санкции

Европейский союз активизировал политическое давление на руководство Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) на фоне готовящегося визита ее президента Милорада Додика в Россию в июне. Как сообщает газета "Вечерне новости", ЕС намерен устранить Додика с политической сцены путем его полной изоляции и введения дополнительных санкций.

По данным издания, Франция и Германия подготовили так называемый non-paper (неофициальный документ), в котором содержатся рекомендации для стран ЕС по полной политической и институциональной изоляции Додика, введению санкций против него, премьер-министра Радована Вишковича, председателя парламента Ненада Стевандича и их партии - Союза независимых социал-демократов. Также предлагается прекратить финансирование всех проектов, приносящих пользу Республике Сербской, в рамках Инвестиционного фонда для Западных Балкан. Подготовка документа приурочена к планируемому в июне визиту Додика в Россию.

В документе также указывается на необходимость координации действий с высоким представителем в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом, которого Республика Сербская, как и Россия и Китай, не признает в качестве легитимного. По информации газеты, Евросоюз рассматривает поддержку, которую Баня-Лука получает от Москвы, как вызов своим геополитическим интересам на Балканах.

Санкции против руководства Республики Сербской ранее уже ввели Германия, Австрия и Литва. Польша подтвердила начало процедуры запрета на въезд для Додика. Кроме того, он, его дочь Горица и сын Игор включены в санкционные списки США и Великобритании.

Босния и Герцеговина, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении дипломата ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН, в связи с чем руководство Республики Сербской, а также Россия и Китай не признают его легитимность.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля приговорил Додика к году тюремного заключения и 6 годам запрета на ведение политической деятельности за игнорирование решений Шмидта. Это решение может быть обжаловано, окончательный вердикт должен быть вынесен до конца текущего года. В ответ на приговор Народная скупщина (парламент) Республики Сербской утвердила законы о неправительственных организациях-иноагентах и запрете работы федеральных силовых органов БиГ на ее территории. Позднее в Сараеве попытались инициировать объявление Додика в международный розыск, но центральный аппарат Интерпола решил не выдавать международный ордер на арест руководителя Республики Сербской.

Реакция Белграда

22 мая в Белграде состоялось заседание Совета национальной безопасности Сербии под председательством президента Александара Вучича. Как сообщил начальник Генерального штаба ВС Сербии Милан Мойсилович, в ходе заседания глава государства ознакомил участников с non-paper, подготовленным Францией и Германией. По его словам, документ значительно осложняет положение Республики Сербской, в связи с чем были определены конкретные задачи для Вооруженных сил, Министерства обороны и Министерства внутренних дел Сербии.