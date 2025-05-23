Профессор предупредил о большой войне из-за «удара» по Петербургу

Профессор Института мировой военной экономики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин заявил, что большой международный конфликт может начаться с «удара» по Санкт-Петербургу - с попытки западных стран перекрыть морской путь в город. Об этом эксперт рассказал «Царьграду».

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По мнению Тренина, есть вероятность, что страны Балтии попытаются навредить Петербургу, и Россия должна быть готова к такому сценарию. Он заявил, что противники России могут пойти на это из-за отсутствия стратегического мышления.

«Предложения стран Прибалтики и Финляндии перекрыть морской путь в Санкт-Петербург означают попытку блокады, то есть акт войны», - подчеркнул эксперт.

ЕС 20 мая принял 17-й пакет санкций против России. В основном ограничения касаются танкеров, с помощью которых РФ продает нефть выше установленного западными странами ценового потолка.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Коммерсанту», что этот пакет санкций может представлять собой подготовку к более жестким мерам. По его мнению, в последние время страны Европы тестировали реакцию России на попытки задержания танкеров, в том числе в Балтийском море. По его мнению, санкции против танкера могут стать «удобным формальным основанием» для блокировки его прохода через датские проливы и в целом для ограничения экспорта по балтийскому маршруту.