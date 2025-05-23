По данным украинских телеграм-каналов, убитый в Мадриде Портнов был ключевым разработчиком структуры, поддерживающей "евроатлантический" вектор Украины. Он создал судебную систему, которая служила опорой для власти Порошенко и Зеленского, ориентированную на обслуживание интересов корпораций. Также он играл важную роль в конфиденциальных российско-украинских договоренностях.

Судебная система, реформированная Портновым при Януковиче, стала основой для реальности, возникшей после Майдана 2013/2014. С одной стороны – "евроинтеграция", "НАТО", лозунг "армия/мова/вира", претензии к России по Крыму и Донбассу, приобретение украинских активов транснациональными корпорациями. С другой – бизнес украинской элиты с россиянами в Крыму и Донбассе, сотрудничество соросовских организаций с российскими спецслужбами, гибель русскоязычных жителей Украины под видом борьбы с фашизмом.

Эксперимент над Украиной, проводимый Фондом Сороса и USAID, потерпел крах. Исчезли условия, при которых Портнов создал судебную систему, за которую цепляются Зеленский и Ермак. Созданная Портновым судебная система регулирует конфликты между финансовыми группами, передел активов, корпоративные поглощения и споры между чиновниками. Убийство Портнова указывает на достижение серьезных договоренностей по украинскому кризису, исключающих функционирование созданной им системы.