Германии нужно вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией. С таким требованием выступила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.

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«Мы требуем вывода бундесвера из Литвы. Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России», — заявила Вагенкнехт.

Она отметила, что инфраструктура для немецкой бригады обойдется бундесверу, страдающему от нехватки личного состава и материальных средств, в сотни миллионов евро, и станет сжиганием средств налогоплательщиков.

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«Тот факт, что это происходит на российской границе, а не где-либо еще, является полным игнорированием истории и, безусловно, не является вкладом в достижение мира», — подчеркнула Вагенкнехт.

По ее словам, вместо «спирали эскалации» следует «развернуться к миру» и наладить отношения с Москвой, опираясь на уроки истории.

Ранее в Литве состоялась церемония ввода в строй Вооруженных сил республики 45-й немецкой бригады. Президент Гитанас Науседа обратился к немецким солдатам, пообещав, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались. По его словам, в республике у них будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни.