На Украине раскритиковали «закидоны» и «понты» собственной делегации в Стамбуле

Украинский нардеп Анна Скороход подвергла критике уровень компетенции, «закидоны» и «понты» делегации Украины на переговорах в Стамбуле, заявив, что представители РФ выглядели более профессионально. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

«Ну вот воспитатели приехали (российская делегация, — прим. URA.RU), сели. Дети приехали (украинская делегация, — прим. URA.RU) все модные, на понтах, все красиво выходили, все красиво заходили, а потом все по очереди выходили с переговоров и о чем-то советовались», — сказала Анна Скороход в интервью.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле (Турция) должны были состояться 15 мая, однако из-за опоздания украинской стороны были перенесены на следующий день. На встрече представители двух стран договорились, в частности, об обмене военнопленных по формуле 1000 на 1000. Второй раунд переговоров может пройти в Ватикане, это место предложил президент США Дональд Трамп.