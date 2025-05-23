На Западе узнали предпочтительное для России место переговоров с Украиной

Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«По словам трех человек, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, определяющему условия мирного соглашения, которое [президент России Владимир] Путин обсуждал с [президентом США Дональдом] Трампом во время их телефонного разговора», — говорится в материале.

19 мая Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Главы государств договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Москвой и Киевом.