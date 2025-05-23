В ЕС призвали срочно улучшить гражданскую оборону

Восемь государств Европы обратились к Евросоюзу с требованием немедленно повысить уровень гражданской обороны, чтобы быть готовыми к возможным техногенным и природным катастрофам. Об этом сообщает Financial Times.

Издание ссылается на министра юстиции Нидерландов Давида ван Вила. Подчеркивается, что министры из Нидерландов, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Бельгии и Люксембурга собрались в Брюсселе, чтобы обсудить меры по укреплению готовности Европейского союза к возможным чрезвычайным ситуациям.

Они высказались за то, чтобы работа в этой сфере шла быстрее, в том числе в области анализа опасностей, с которыми сталкивается Европейский союз.

28 апреля почти по всей Испании произошло масштабное отключение электроэнергии. Также сбой затронул Португалию, Францию и Андорру. Из-за отключения электричества пришлось остановить все поезда. Это повлияло и на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина отключения электроэнергии пока неизвестна.