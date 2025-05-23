Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей. Об этом сообщает BFMTV.

Он отметил, что значительная часть мошенничества, наркоторговли и повседневной преступности связана с наличными деньгами. Со временем злоумышленники будут использовать все больше криптовалют, однако это требует множества сложных решений, из-за чего наличные будут лидировать в преступной деятельности. По мнению Дарманена, с помощью их отмены можно затруднить создание точек распространения наркотиков.

«Конечно, поставки наркотиков, несомненно, всегда будут. Но как только деньги можно отследить, как это иногда и часто случается, если вы хорошо разбираетесь в криптоактивах, провести финансовую схему становится сложнее, в первую очередь для потребителя и для продавца», — заявил Дарманен.

Телеканал отмечает, что французы не готовы на такой шаг, однако привязанность граждан к наличным деньгам ослабевает. Согласно исследованию Банка Франции, в 2024 году французы использовали карты для оплаты чаще, чем банкноты и монеты — 62% против 14%. Тем не менее, 60% респондентов считают возможность оплаты наличными важной или даже очень важной.