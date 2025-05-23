В США предложили применить ядерное оружие в секторе Газа

Американский конгрессмен, член Республиканской партии США Рэнди Файн предложил применить ядерное оружие в секторе Газа, проведя аналогию с бомбардировками Соединенными Штатами Японии с целью принуждения к безоговорочной капитуляции. Своим способом решения конфликта Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС политик поделился в интервью Fox News.

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Когрессмен жестко отреагировал на случай со стрельбой, в результате которого у еврейского музея в Вашингтоне были убиты два сотрудника посольства Израиля.

«Дело в том, что палестинское дело — зло... Единственный конец конфликта [в Газе] — это полная и окончательная капитуляция тех, кто поддерживает мусульманский террор», — заявил он.

В качестве потенциального примера решения конфликта Файн привел действия США во время Второй мировой войны. Он обратил внимание, что Соединенные Штаты не вели переговоров о капитуляции с нацистами и японцами.