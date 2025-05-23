Туск резко отреагировал на слова кандидата в президенты

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал государственной изменой слова кандидата в президенты Кароля Навроцкого, который заявил, что не впустит Украину в НАТО.

Ранее Навроцкий выступил против вступления соседней страны в Североатлантический альянс и отправки польской военной миссии в зону военного конфликта.

Во второй тур президентских выборов, который состоится 1 июня, вышли два кандидата — представитель проевропейской партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский (31,2%) и поддержанный консерваторами из «Права и справедливости» (ПиС) Кароль Навроцкий (29,7%).