Туск резко отреагировал на слова кандидата в президенты
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал государственной изменой слова кандидата в президенты Кароля Навроцкого, который заявил, что не впустит Украину в НАТО.
Ранее Навроцкий выступил против вступления соседней страны в Североатлантический альянс и отправки польской военной миссии в зону военного конфликта.
Во второй тур президентских выборов, который состоится 1 июня, вышли два кандидата — представитель проевропейской партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский (31,2%) и поддержанный консерваторами из «Права и справедливости» (ПиС) Кароль Навроцкий (29,7%).