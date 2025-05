Трамп намекнул на свое вечное президентство

Президент США Дональд Трамп опубликовал шуточный ролик, в котором намекнул, что будет вечно занимать пост главы Соединенных Штатов. Как сообщает РБК, видео он выложил в своей социальной сети Truth Social.

На нем изображена обложка журнала Time 2018 года, на которой нарисованы таблички с датами президентства Трампа с 2024 года по 2044 год. На последней табличке год постоянно растет, пока не останавливается на надписи — «4eva» (сокращение английского слова forever — навсегда). На фоне играет часть сюиты «Пер Гюнт» композитора Эдварда Грига — In the Hall of the Mountain King.

Напомним, что Трамп дважды избирался президентом США — в 2016 и 2024 годах. В 2020 году он также участвовал в выборах, но проиграл демократу Джо Байдену.

В конце марта политик признался, что выдвинулся бы на третий срок, если бы его оппонентом на выборах стал экс-президент Барак Обама. Незадолго до этого Трамп говорил, что существуют методы обойти поправку к Конституции США, которая запрещает одному лицу избираться на пост главы государства более двух раз, однако всерьез думать об этом еще рано.