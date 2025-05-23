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В Ельце Липецкой области из-за атаки БПЛА повреждены 20 квартир

В Ельце Липецкой области в результате атаки украинских беспилотников пострадали 20 квартир, одна из них получила наиболее серьезные повреждения, требующие ремонта крыши и окон. Об этом сообщает ТАСС.

На месте происшествия работают заместитель губернатора Александр Рябченко и и. о. мэра Вячеслав Жабин, которые оценивают ущерб и общаются с местными жителями.

Власти обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также обеспечить восстановление поврежденных зданий и поддержку для тех, кто пострадал.

В Киеве пожаловались на давление Трампа при работе над сделкой о недрах

Депутат Верховной рады Нина Южанина выразила опасения, что жесткая реакция Трампа может последовать, если станет известно, что Украина не обладает богатыми недрами, которые заинтересовали бы США. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время, украинские чиновники отмечают, что соглашение о недрах требует значительных инвестиций и времени для реализации, а также подчеркивают сложности с точностью геологических данных, полученных еще в советское время.

Несмотря на критику условий сделки и отсутствие гарантий безопасности, соглашение ратифицировали, опасаясь возможных последствий в случае его отмены или пересмотра со стороны США.

Марочко: ВСУ отказываются наступать в Волчанске и бегут с позиций

Подразделения Вооруженных сил Украины отказываются от наступления в Волчанске и покидают свои позиции из-за усталости солдат. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что низкий уровень дисциплины среди украинских бойцов обусловлен их моральной истощенностью, поскольку командование не проводило ротацию на протяжении длительного времени.

В результате, украинские военные не выполняют указания вышестоящего руководства и самовольно оставляют свои позиции в районе Волчанских Хуторов.

США с 1 июля увольняют сотрудников USAID на Украине

Соединенные Штаты с 1 июля 2025 года официально увольняют сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Увольнения касаются работников гуманитарных программ, среди которых есть высокопрофильные специалисты, такие как старший советник по экономическому росту и советник по координации доноров.

Согласно документам, увольнения проводятся "в интересах правительства", что может подразумевать компенсации для уволенных, однако детали зависят от конкретных случаев.

РФ объявила в международный розыск и заочно арестовала комбрига ВСУ Коробку

Командира 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Коробку обвиняют в совершении террористических актов, и Хамовнический суд Москвы санкционировал его заочный арест. Об этом сообщает ТАСС.

Коробка объявлен в международный розыск, и его арест может длиться до двух месяцев с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Уголовные дела против него и других высокопрофильных украинских военных связаны с угрозами для гражданских лиц и применением запрещенных методов ведения войны.