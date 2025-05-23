Профессор Миршаймер: у Трампа осталось два пути урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным имеет лишь два варианта действий в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Он (американский лидер — "Газета.Ru") должен либо принять требования РФ, либо выйти [из переговоров с российскими властями]", — отметил эксперт.

По мнению Миршаймера, Трамп скорее откажется от попыток поддержки Киева и перестанет участвовать в переговорном процессе, предоставив европейским странам возможность самостоятельно урегулировать конфликт.

Нынешний президент США может пойти на такой шаг, чтобы не стать "Джо Байденом номер два". В то же время профессор назвал смехотворными утверждения о том, что европейцы смогут "оттеснить" русских, оставшись с ними один на один.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая, через три дня после первых с 2022 года прямых переговоров между российской и украинской делегациями в Турции. Беседа глав двух государств длилась более двух часов, при этом президент РФ назвал ее содержательной и полезной.