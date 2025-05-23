Эксперт по Международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах в своей статье для издания Pravda заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из переговоров по урегулированию украинского конфликта станет для Киева самым серьезным ударом.

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По его словам, Америка не ввела никакие новые санкции в отношении России. Помимо прочего, РФ не коснулись и новые американские пошлины.

«Все это для Украины в ближайшем будущем обернется катастрофой», - отметил Макдонах.

Он добавил, что подход президента США Дональда Трампа к России и его позиция по украинскому конфликту существенно отличается от европейской.

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