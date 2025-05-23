На Западе сообщили Украине страшные новости
Эксперт по Международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах в своей статье для издания Pravda заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из переговоров по урегулированию украинского конфликта станет для Киева самым серьезным ударом.
По его словам, Америка не ввела никакие новые санкции в отношении России. Помимо прочего, РФ не коснулись и новые американские пошлины.
«Все это для Украины в ближайшем будущем обернется катастрофой», - отметил Макдонах.
Он добавил, что подход президента США Дональда Трампа к России и его позиция по украинскому конфликту существенно отличается от европейской.
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