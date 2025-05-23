США с 1 июля увольняют сотрудников USAID на Украине

Соединенные Штаты с 1 июля официально увольняют сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Это следует из документов на американском портале госзакупок, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Речь идет о сотрудниках гуманитарных программ. Некоторые из них были наняты на работу уже после победы Дональда Трампа на последних президентских выборах в США. В частности, на портале приводятся данные об увольнении старшего советника по экономическому росту, старшего технического советника по глобальной безопасности в области здравоохранения, советника по координации доноров, старшего аналитика гуманитарных программ, специалиста по онлайн-тестированию кандидатов на работу в Национальное антикоррупционное бюро Украины, советника по ВИЧ/СПИД. При этом имена конкретных специалистов не раскрываются.

Приводятся также суммы контрактов сотрудников на различные сроки. Самый дорогостоящий из них заключался со специалистом по пиару (старший советник по коммуникациям), его стоимость составила $455 тыс.

Формулировка поправок об увольнении гласит: "Цель настоящей поправки - разорвать контракт в интересах правительства. Последний день работы и действия новой редакции контракта - 1 июля 2025 года".

Слова "в интересах правительства" являются стандартными для ведомства по повышению эффективности работы правительства США, которое курирует предприниматель Илон Маск. При увольнениях на этом основании работник может получить компенсацию, но нюансы этой процедуры зависят от конкретных случаев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что многие американские программы по оказанию помощи "вообще не имели смысла" и только 12% средств доходило до тех, кто в них нуждался.