СМИ: Трамп хочет помирить США с Россией

Глава американской администрации Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении отношений между США и Россией, а не на урегулировании кризиса на Украине.

Такую точку зрения высказала старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер.

«Если посредничество в войне на Украине станет для него препятствием, это также может стать аргументом для отказа от такового», — сказала она в интервью немецкой газете Spiegel.

Ранее издание The Atlantic сообщило, что Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным для укрепления двусторонних отношений.