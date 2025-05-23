Трамп ставит отношения с Россией выше помощи Украине, заявили в ФРГ

Немецкий политолог Сабина Фишер в интервью немецкой газете Spiegel заявила, что Дональд Трамп в первую очередь заинтересован в восстановлении отношений с Россией, а не в урегулировании украинского конфликта. По ее мнению, если посредничество помешает диалогу с Москвой, Трамп может отказаться от него.

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"Для него важнее нормализация отношений между США и Россией. Если посредничество в войне на Украине станет для него препятствием, это также может стать аргументом для отказала от такового", - сказала Фишер.

Эксперт отметила, что Киев воспринимает возможное сближение США и России как угрозу, поскольку без американской помощи Украина не сможет противостоять Москве. Фишер также иронично добавила, что Трамп «каждый день отправляет в Москву по несколько подарков», намекая на его стремление к улучшению двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Украина жалуется на давление Трампа при работе над сделкой о недрах.