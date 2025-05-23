Немецкий журналист Франц Бьекки в своей статье для Berliner Zeitung выступил с резкой критикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Автор утверждает, что ее действия подрывают демократические принципы ЕС, и предлагает рассмотреть возможность введения против нее санкций.

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По мнению Бьекки, фон дер Ляйен систематически ограничивает доступ к документам, связанным с ее деятельностью, включая спорные решения по закупкам вакцин во время пандемии. Журналист называет ее стиль управления авторитарным и противоречащим ценностям прозрачности и подотчетности.

Бьекки подчеркивает, что именно такие действия, а не работа независимых блогеров, действительно дестабилизируют ситуацию в ЕС.

"Если кого-то и следует наказать за "дестабилизирующую деятельность", так это должна быть не блогер, а женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью. Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?" - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Кая Каллас не смогла перечислить ветви власти Евросоюза.