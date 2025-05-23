Великобритания пытается закрыть дыру в бюджете за счет семей с детьми

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер предложила лишить семьи среднего класса детских пособий, чтобы сократить дефицит бюджета. Согласно внутреннему документу, на который ссылается издание Telegraph, она призвала министра финансов Рейчел Ривз отменить выплаты для домохозяйств, где самый высокий доход составляет от 50 до 80 тысяч фунтов в год.

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"Заместитель премьер-министра потребовала от казначейства "изъять" пособие из домохозяйств, где зарплата самого высокооплачиваемого работника составляла от 50 тысяч до 80 тысяч фунтов стерлингов", - сообщило издание.

Инициатива вызвала споры в правительстве, так как выходит за рамки полномочий Рейнер и отражает раскол в кабинете министров. Часть чиновников настаивает на сокращении расходов, в то время как другие предлагают повысить налоги. Решение пока не принято, но обсуждение мер уже привело к напряженности внутри правящей коалиции.

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