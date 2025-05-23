Обозреватель Die Tageszeitung Эрик Бонс Германии Фридриха Мерца оказать давление на Россию и ее президента Владимира Путина.

Журналист напомнил, что Москве грозили самыми суровыми санкциями, но российский лидер проигнорировал ультиматум и ужесточил линию переговоров с Западом.

В ответ Евросоюз ввел 17-й пакет санкций, однако, это решение не произвело сильного впечатления на Россию, добавил Бонс. Он добавил, что американский президент Дональд Трамп, похоже, и не собирался присоединяться к санкционной политике европейских стран, несмотря на то, что меры были согласованы с Вашингтоном.

Бонс призвал Германию и ЕС пересмотреть свой курс и попробовать начать говорить с Москвой в ином ключе, поскольку угрозы и ультиматумы не возымели ожидаемого эффекта.

Ранее газета Bild писала, что руководство Германии опасается, что США пойдут на сделку с Россией и отменят санкции. Издание отмечает, что США, похоже, ведут двусторонние переговоры с Россией, теряя при этом интерес к Украине.